Топовый боец UFC Дастин Порье дал свой прогноз на предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи, до которого остается меньше месяца. Дастин так же рассказал о том, какая тактика могла бы помочь Гэтжи справиться с российским бойцом.
По словам одного из главных файтеров в истории ММА, Гэтжи сможет оказать сопротивление, если сможет держать центр октагона и отодвинет бой подальше от сетки.
«Пусть победит сильнейший. Пусть тот, кто лучше подготовится, тому и поднимут руку. Я только это хочу сказать. Пусть победит сильнейший боец. Я не буду ни за кого болеть, но я считаю, что если Гэтжи будет держать цент октагона, он доставит Хабибу проблем. Думаю, его сложно повалить там, где много свободного места. Но сможет ли Джастин держаться подальше от сетки, делать удары и заставлять Хабиба делать проходы, – вот это вопрос», – поделился мыслями Порье.
Бой состоится 24 октября на турнире UFC 254. В случае победы Хабиб Нурмагомедов сохранит идеальное соотношение побед и поражений, оставшись непобежденным бойцом. Но легкой победы Хабибу точно не видать. Так, например, боец и комментатор Пол Фелдер недавно заявил, что Гэтжи будет самым сложным соперником в карьере Нурмагомедова.
- В последнем бою UFC, состоявшемся 7 сентября 2019 года, Нурмагомедов победил удушающим приемом как раз Порье.
- Гэтжи в последнем бою победил техническим нокаутом Тони Фергюсона.
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