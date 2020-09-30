Топовый боец UFC Дастин Порье дал свой прогноз на предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи, до которого остается меньше месяца. Дастин так же рассказал о том, какая тактика могла бы помочь Гэтжи справиться с российским бойцом.

«Пусть победит сильнейший. Пусть тот, кто лучше подготовится, тому и поднимут руку. Я только это хочу сказать. Пусть победит сильнейший боец. Я не буду ни за кого болеть, но я считаю, что если Гэтжи будет держать цент октагона, он доставит Хабибу проблем. Думаю, его сложно повалить там, где много свободного места. Но сможет ли Джастин держаться подальше от сетки, делать удары и заставлять Хабиба делать проходы, – вот это вопрос», – поделился мыслями Порье.