«Думаю, Хабиб, как и всегда в своих боях, залежит до смерти, изобьет в партере своего соперника. Гэтжи не станет исключением, хотя он очень хороший боец. Но он не способен противостоять Хабибу, в стойке еще есть шансы, но в борьбе у него шансов нет вообще.