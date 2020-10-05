Девушка-боец Лиана Джоджуа, представляющая Россию в UFC, сделала прогноз на предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
«Думаю, Хабиб, как и всегда в своих боях, залежит до смерти, изобьет в партере своего соперника. Гэтжи не станет исключением, хотя он очень хороший боец. Но он не способен противостоять Хабибу, в стойке еще есть шансы, но в борьбе у него шансов нет вообще.
Говорят, что у него хорошая борьба, но она у него не выносливая. А это очень важно в нашем спорте. В поздних раундах Хабиб выиграет досрочно», – цитирует 25-летнюю Джоджуа «Чемпионат».
- Нурмагомедов и Гэтжи подерутся 24 октября в рамках UFC 254.
- Статистика Лианы Джоджуа – восемь побед и три поражения.