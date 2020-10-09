Бразильский боец сдал положительный тест на COVID-19 и был снят с турнира, проведение которого запланировано на 24 октября. Возможно, вместо него в октагон выйдет легковес Майкл Чендлер – он находится в Абу-Даби как возможная замена для кого-то из участников титульного боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи. 29-летний Махачев, который входит в команду Нурмагомедова, также выступает в легкой весовой категории. Об этом сообщает MMA Junkie.