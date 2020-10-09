Поединок российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева против бразильца Рафаэля дос Аньоса на турнире UFC 254 сорвался по причине коронавируса.
Бразильский боец сдал положительный тест на COVID-19 и был снят с турнира, проведение которого запланировано на 24 октября. Возможно, вместо него в октагон выйдет легковес Майкл Чендлер – он находится в Абу-Даби как возможная замена для кого-то из участников титульного боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи. 29-летний Махачев, который входит в команду Нурмагомедова, также выступает в легкой весовой категории. Об этом сообщает MMA Junkie.
Махачев отреагировал на срыв боя и сам предложил замену Дос Аньосу. «РДА выбыл, Майкл Чендлер, это твой шанс запрыгнуть на остров. Или твой, Чарльз Оливейра. И Ден Хукер может заехать меня повидать», – написал боец в твиттере.
- UFC 254 пройдет на «Бойцовском острове» 24 октября.
- В титульном поединке Хабиб будет защищать чемпионский пояс.