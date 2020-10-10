Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов философски ответил на вопрос промоушна о его титуле.
UFC в инстаграме опубликовал изображение, на котором 32-летний Хабиб выполняет беговую тренировку. «Тяжелая работа никогда не заканчивается. Останется ли чемпион на троне на «Бойцовском острове»? UFC 254», – гласит подпись к публикации.
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«Иншаллах», – ответил в комментариях Нурмагомедов. Значение выражения для мусульман – «если на то есть воля Божья».
- В рамках UFC 264 Хабиб подерется с американцем Джастином Гэтжи.
- Турнир на «Бойцовском острове» в Абу-Даби назначен на 24 октября.
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