Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов философски ответил на вопрос промоушна о его титуле.

UFC в инстаграме опубликовал изображение, на котором 32-летний Хабиб выполняет беговую тренировку. «Тяжелая работа никогда не заканчивается. Останется ли чемпион на троне на «Бойцовском острове»? UFC 254», – гласит подпись к публикации.

Хабиб – Гэтжи «Хабиб залежит Гэтжи до смерти». Прогноз российской девушки-бойца UFC 05/10/2020 В 12:43

«Иншаллах», – ответил в комментариях Нурмагомедов. Значение выражения для мусульман – «если на то есть воля Божья».

В рамках UFC 264 Хабиб подерется с американцем Джастином Гэтжи.

Турнир на «Бойцовском острове» в Абу-Даби назначен на 24 октября.

Смешанные боевые искусства Уайт работает над 6-й попыткой боя Хабиб – Фергюсон 04/10/2020 В 12:27