24 октября Хабиб Нурмагомедов проведет защиту пояса – они с Гэтжи зарубятся на UFC 254. Этот бой будет сложнейшим в карьере аварца: Джастин крут в борьбе, меняет стратегии прямо во время раунда, а еще круто учится даже на чужих ошибках. Он однозначно исследовал грустный опыт Порье, Конора и Яквинты, поэтому расклад в легком весе выглядит так: либо Хабиба победит Гэтжи, либо уже никто.

Об этом сейчас не принято говорить, но у Орла фактически не осталось оппонентов – почти как у его друга Ислама Махачева, с которым вообще никто не хочет драться. Список достойных соперников Нурмагомедова и так был коротким, а теперь он совсем крошечный.

Хабиб – Гэтжи Хабиб философски ответил на вопрос UFC, останется ли он чемпионом 10/10/2020 В 05:46

Нэйт Диас (давний враг Хабиба) возобновлял карьеру, но резко сдулся: видимо, он забегал в UFC только за кэшем. Конор Макгрегор долго кукарекал про реванш, но за два года не приблизился к титульнику ни на дюйм. Бой с Ковбоем мало чем отличался от избиения деда в пабе – Дональда сейчас не лупит разве что его знаменитая бабушка.

Дастин Порье тоже лепетал о повторном бое, но с ним все ясно: парень получил супершанс, но не защелкнул гильотину. Для реванша он слишком серый, скромный и немедийный – второй попытки не будет.

Джастин Гэтжи наносит удар Тони Фергюсону Фото: Getty Images

Остается лишь Тони Фергюсон, но там тоже все сложно. Во-первых, у них с Хабибом проклятый бой (эта мистика утомила даже Уайта), а во-вторых, американцу надо кого-то деклассировать, чтобы доползти до титульника. Пока Фергюсон рассчитывает, что его выпустят против Нурмагомедова за прошлые заслуги – вряд ли это прокатит. Да и в целом Эль Кукуй уже дряхлый и переломанный: Гэтжи безжалостно прощупал его слабые места, а Хабиб вообще уничтожит бедного Тони. Лучше не рисковать славной карьерой.

Получается, биться абсолютно не с кем. Враги завязали. Серьезные противники постарели. Средние бойцы не нужны самому Орлу.

На днях ближайшие планы аварца раскрыл его напарник по залу Джош Томсон. Все предельно лаконично: если Хабиб побеждает Гэтжи, то однозначно завязывает с легким весом. Дальше – по ситуации: либо Нурмагомедов поднимется в следующую весовую категорию ради боя с Жоржем Сен-Пьером (мечта Абдулманапа), либо просто уйдет из единоборств со статистикой 29-0.

Все сценарии такие же логичные и рациональные, как стиль Хабиба в клетке: никаких лишних телодвижений, рисков и погони за рекордами. Важнее всего остаться неуязвимым и непобежденным – надо признать, это действительно крутая цель.

Но есть исход, который перевернет весь легкий дивизион. Если Гэтжи любым способом победит Нурмагомедова, тот как минимум проведет реванш, а как максимум задержится в октагоне на несколько лет. Хабиб захочет доказать: то поражение – случайность, он все равно величайший и легендарный. Поэтому болеть в их ближайшем бою нужно строго за сенсацию, то есть за Гэтжи. Иначе карьера Нурмагомедова завершится предельно уныло и предсказуемо.

Другие тексты по ММА:

Хабиб – Гэтжи Бой Махачева на UFC 254 сорвался из-за коронавируса у соперника 09/10/2020 В 06:14