Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые с сентября 2019 года выйдет в октагон, чтобы провести третью защиту титула – после двух успешных поединков против Конора Макгрегора и Дастина Порье его соперником станет американец Джастин Гэтжи.

31-летний боец в мае техническим нокаутом одолел Тони Фергюсона и стал обладателем временного титула UFC. Теперь он намерен отобрать пояс у человека, стоящего вторым в общем рейтинге промоушна вне весовых категорий.

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Когда бой и где смотреть

Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове», организованном UFC в разгар пандемии коронавируса вблизи Абу-Даби, ОАЭ. Остров Яс, на котором располагается «Бойцовский остров», уже принял два ивента – UFC 251 и UFC 253 (UFC 252 состоялся в спортивном комплексе «UFC APEX» в Лас-Вегасе). UFC 254 станет третьим крупнейшим событием промоушна.

Хабиб Нурмагомедов с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым Фото: Getty Images

Основной кард, состоящий из пяти поединков (помимо Хабиба, от России выступят Магомед Анкалаев и Александр Волков) стартует в 21:00 по Москве. Соотвественно, бой Нурмагомедова и Гэтжи начнется примерно в 23:30.

Посмотреть главный и остальные бои вечера можно на федеральном канале РЕН-ТВ. Также в полном объеме ивент покажет официальный сайт UFC (и приложение), но за такое удовольствие придется заплатить. О бое Хабиба и Гэтжи вы сможете почитать в бодром текстовом лайве на Eurosport.ru.

Последние 3 боя

Хабиб Нурмагомедов (28 боев, 28 побед)

Против Эла Яквинты – победа единогласным решением судей

Против Конора Макгрегора – победа болевым приемом в четвертом раунде

Против Дастина Порье – победа удушающим приемом в третьем раунде

Джастин Гэтжи (24 боя, 22 победы, 2 поражения)

Против Эдсона Барбозы – победа нокаутом в первом раунде

Против Дональда Серроне – победа техническим нокаутом в первом раунде

Против Тони Фергюсона – победа техническим нокаутом в пятом раунде

Прогноз

Победа Хабиба: 1,33

Победа Гэтжи: 3,9

Букмекеры считают Нурмагомедова безоговорочным фаворитом поединка, хотя тот не бился больше года и выйдет в октагон после личной трагедии – летом от последствий коронавируса умер отец и личный тренер Хабиба Абдулманап. При этом шансы Гэтжи не выглядят безнадежными – любителей риска наверняка заманит коэффициент в районе четверки на успех американца.

Ничья в этом бою – что-то из разряда фантастики. Ставкой на такой исход можно увеличить кэш в 50 раз.

Опрос

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