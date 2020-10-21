Глава UFC Дэйна Уайт выразил уверенность, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи станет крупнейшим в истории промоушна.
Спортсмены встретятся 24 октября на «Бойцовском острове» и возглавят турнир UFC 254. На кону будет стоять чемпионский пояс в легком весе, которым владеет Хабиб.
«Мы говорим во вторник, уже почти среда. А в понедельник мы узнаем, что это был крупнейший бой, который мы когда-либо делали. Не в четверг и не в пятницу, а уже в понедельник», – сказал Уайт в интервью TMZ Sports.
По данным функционера, интерес зрителей к поединку Нурмагомедова и Гэтжи зашкаливает. Уайт ожидает, что этот бой побьет рекорд UFC по числу проданных платных трансляций. Лучший показатель пока имеет поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, трансляцию которого в 2018 году приобрели 2,4 млн пользователей.
- Первоначально, Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном в апреле.
- Бой не состоялся из-за пандемии. В мае Фергюсон проиграл Гэтжи, к которому перешло право титульный бой с Нурмагомедовым.