Глава UFC Дэйна Уайт выразил уверенность, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи станет крупнейшим в истории промоушна.

Спортсмены встретятся 24 октября на «Бойцовском острове» и возглавят турнир UFC 254. На кону будет стоять чемпионский пояс в легком весе, которым владеет Хабиб.

Смешанные боевые искусства
Победа Нурмагомедова и вынос Корейского Зомби. Итоги и нокауты перед ивентом Хабиба
18/10/2020 В 08:34

«Мы говорим во вторник, уже почти среда. А в понедельник мы узнаем, что это был крупнейший бой, который мы когда-либо делали. Не в четверг и не в пятницу, а уже в понедельник», – сказал Уайт в интервью TMZ Sports.

По данным функционера, интерес зрителей к поединку Нурмагомедова и Гэтжи зашкаливает. Уайт ожидает, что этот бой побьет рекорд UFC по числу проданных платных трансляций. Лучший показатель пока имеет поединок Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, трансляцию которого в 2018 году приобрели 2,4 млн пользователей.

  • Первоначально, Хабиб должен был подраться с Тони Фергюсоном в апреле.
  • Бой не состоялся из-за пандемии. В мае Фергюсон проиграл Гэтжи, к которому перешло право титульный бой с Нурмагомедовым.

Хабиб готовится к третьей защите пояса. Что надо знать о поединке против Гэтжи

Хабиб – Гэтжи
Хабиб готовится к третьей защите пояса. Что надо знать о поединке против Гэтжи
18/10/2020 В 15:04
Хабиб – Гэтжи
У Хабиба больше нет соперников. Он завершит карьеру после Гэтжи?
15/10/2020 В 13:07