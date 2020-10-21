Оппоненты встретились на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и под присмотром Дэйны Уайта несколько секунд поиграли в гляделки. Бойцы проявили взаимное уважение – пожали друг другу руки безо всяких провокаций. Затем соперники покрасовались для фото с чемпионскими поясами – Хабиб с абсолютным, Гэтжи с временным.

«Мы с ним знаем, как бороться. Понимаете разницу между американской борьбой и дагестанской? Как насчет того, чтобы бороться 25 минут подряд? Если ты хватаешь Стипе Миочича за ногу и роняешь – он встает обратно. Я же могу уронить соперника и валять его 25 минут без перерыва. Джастин Гэтжи – хороший оппонент. Победить его будет важно для моего наследия», – Хабиб обозначил план на предстоящий поединок.