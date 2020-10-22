UFC в честь приближающегося боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи опубликовал предостерегающий для американца пост. Пресс-служба промоушна опубликовала в инстаграме серию дуэлей взглядов с предыдущих боев Хабиба.

«Двадцать восемь пытались. Двадцать восемь провалились», – говорится в подписи поста-карусели.

Хабиб – Гэтжи Хабиб и Гэтжи провели дуэль взглядов 16 ЧАСОВ НАЗАД

28 – количество боев Нурмагомедова в ММА, в которых он одержал 28 побед.

24 октября Хабиб будет защищать пояс в легком весе в рамках UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Гэтжи получил право биться с Нурмагомедовым благодаря победе над Тони Фергюсоном в мае 2020-го.

Смешанные боевые искусства «Они защищают меня вне октагона». Топовая реклама презервативов от Гэтжи перед боем с Хабибом 19 ЧАСОВ НАЗАД