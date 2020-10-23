Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уложился в нужный вес перед титульным боем против американца Джастина Гэтжи.

И Хабиб, и его соперник показали на весах 155 фунтов (70,3 кг), допустимые показатели для легкой категории – 146-155 фунтов. Чтобы уложиться, бойцу из России пришлось снять всю одежду и попросить у организаторов специальное полотенце.

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Ранее сообщалось, что Хабиб согнал 8,5 кг за последние шесть дней. По информации ТАСС, в оставшееся до боя время он должен вернуть 9 кг.

Поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254, ивент пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби 24 октября.

Хабиб выиграл все 28 боев в ММА, статистика Гэтжи – 23 победы и 2 поражения.

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