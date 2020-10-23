Хабиб Нурмагомедов имеет сумасшедшую статистику, но его все еще не считают безоговорочно лучшим российским бойцом в истории. Мешает уровень соперников: если праймовый Федор гасил самых мощных оппонентов, то Орел годами душил середняков, а потом прикончил никакущего Конора. Последний бой с пай-мальчиком Дастином Порье из той же серии – милый американец неплохо держался, но сразу было ясно, что титул останется у Хабиба.

Конечно, Нурмагомедов абсолютно не виноват в том, что к 32 годам у него случился только один звездный махач, да и тот с разобранным ирландцем. Но надо признать: в портфолио Хабиба критически не хватает победы над безумным Тони Фергюсоном. Этот парень попадал в дурку, рассекал морды локтями, кувыркался по октагону и быстро восстанавливался после любых травм. Очевидно, что Тони сильнее и непредсказуемее, чем тот вялый Конор, который вышел против Орла.

Хабиб – Гэтжи Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Гэтжи 6 ЧАСОВ НАЗАД

К огромному сожалению, Хабиб так и не подрался с Фергюсоном – вмешалась пандемия. Зато Эль Кукуя красиво выключил Джастин Гэтжи – ближайший противник Нурмагомедова и человек, которого критически недооценивают букмекерские конторы. Коэффициенты настолько унизительные, словно сценарий известен заранее: 2-3 раунда доминирования Хабиба, потом удушающий или болевой, а чуть позже – традиционное постукивание. В действительности все гораздо сложнее. Чтобы это понять, достаточно пересмотреть тот самый бой Гэтжи против Тони, в котором Эль Кукуй уступил впервые за восемь лет.

Во-первых, Джастин очень четко чувствовал дистанцию: не сближался, не выбрасывался, не раскрывался и вообще действовал предельно рационально. Во-вторых, у Хайлайта прекрасная реакция – он совершенно не велся на клоунские движения понтореза Фергюсона. В-третьих, Джастин дружит с таймингом: парень рисковал лишь под конец раундов. Однажды это его спасло: Гэтжи схватил по голове и очутился в нокдауне, но тут же прозвенел гонг – появилось время, чтобы ожить.

Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

Кроме того, Хайлайт грамотно швырял лоукики и безжалостно наносил урон кулаками. Джастин просто изуродовал несчастного Тони – тот залечивал раны несколько недель, хотя обычно этим занимаются именно оппоненты Фергюсона. Кукуя просто переиграли тактически: во второй половине боя он смотрелся совсем беспомощно.

Разумеется, все можно списать на идиотские игры с весогонкой и слишком тщательную подготовку к сорвавшемуся бою с Хабибом (прокачка партера), но это жалкие оправдания. По факту Фергюсон понимал: если он проиграет Хайлайту, титульная рубка с Нурмагомедовым опять отдалится и станет совсем туманной. Так что никакой недооценки не было – сказались сила и скиллы Джастина Гэтжи.

Нынешний соперник Орла опасен тем, что он похож на нейросеть, которая впитывает все лучшее. Джастина списали после двух поражений подряд (2017-2018 годы), но с тех пор он поумнел, обнаглел, радикально улучшил кардио и начал разрабатывать стратегии на бои. Если раньше Хайлайт бил ногами, словно играя в футбол (цитата Дастина Порье), то сейчас взвешивает каждое движение – по части расчетливости он похож на самого Хабиба.

К тому же нельзя забывать и про борьбу. Прежде Гэтжи напрочь отрицал этот навык и бился строго в стойке, но недавно согласился, что партер иногда эффективнее первобытного обмена ударами. Учитывая, насколько круто Джастин боролся в школе и универе, Нурмагомедову точно придется хитрить и потеть, чтобы Хайлайт застучал.

Безусловно, Хабиб все еще однозначный фаворит в этой дуэли, но такого сильного сопротивления у него еще не было никогда. Поражение от Гэтжи не станет сенсацией – Джастин объективно хорош, и это знают все, кто следил за ММА последние два-три года. Но если Орел защитит пояс, все вопросы отпадут: он сможет заслуженно называть себя лучшим российским бойцом в истории.

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