Поражение Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса единогласным решением судей возмутило украинского боксера и озадачило фанатов. Американец доминировал в начале боя, Лома трепал соперника во второй половине, поэтому однозначная победа Лопеса вызывает вопросы. Они могут обостриться перед боем года в смешанных единоборствах между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, ведь правила ММА еще запутаннее, чем в боксе.

«В ММА много судей из бокса, которые не понимают борьбу, – полыхнул Хабиб весной этого года. – Нужно приглашать больше бывших бойцов в качестве судей. Кроме того, нынешние правила несовершенны и неоднозначны. Я бы хотел, чтобы хотя бы после топовых событий судьи комментировали свои решения. Это давало бы больше понимания бойцам, комментаторам и фанатам. А что сейчас? Я, например, никогда не видел судей UFC. Серьезно, даже не знаю, как они выглядят».

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Хабиб Нурмагомедов в поединке против Дастина Порье Фото: Getty Images

В последний раз Ассоциация боксерских комиссий и спортивных единоборств переписала правила ММА в 2016 году. Идея заключалась в том, чтобы сделать формулировку подсчета очков более ясной, но вышло наоборот.

Арбитры ММА при начислении очков используют один основной параметр и два вспомогательных. В первый и главный критерий заложена эффективность при нанесении ударов или захватов – чем больший урон нанесен сопернику и чем ближе он к поражению, тем выше оценка бойца, совершившего активное действие. К вспомогательным параметрам относятся агрессивная манера ведения поединка (инициатива) и контроль зоны боя – середины октагона.

Казалось бы, все ясно – будь активным, рискуй и стремись закончить бой сочным ударом или захватом. Если получается, то вопросов не возникает. Они всплывают в случае затяжных поединков на пять раундов и выявления победителя при помощи судей. «Я провел несколько тейкдаунов, а он – ни одного. Поэтому я выиграл», – сиял в феврале Джон Джонс после победы над Домиником Рейесом. Соперника такая формулировка шокировала: «Я нанес вдвое больше ударов, а его попытки захватов трудно назвать тейкдаунами. Не понимаю, почему судьи присудили победу ему».

Джастин Гэтжи избивает Тони Фергюсона Фото: Getty Images

Последний свод правил провозгласил приоритет эффективности ударов над тейкдаунами, но любимый прием Хабиба все равно остается в сознании бойцов и даже некоторых судей чем-то вроде трехочкового броска в баскетболе. В каждой команде даже существует кодовое слово, которое напоминает бойцу, что пора делать тейкдаун – на них, как правило, решаются в конце раундов. Такая тактика используется, чтобы произвести впечатление на судей из соображений, что запоминается обычно последнее.

Отсутствие четких разъяснений со стороны судейского комитета по поводу определенных решений приводит к ошибочному выводу бойцов, что причина их поражений кроется в недостаточном количестве тейкдаунов. Полгода назад об этом заявила Анджела Хилл, проигравшая судейским решением Мишель Уотерсон: «Эти тейкдауны сидят у меня в голове. Постоянно думаешь, что их мало, и забываешь о других элементах». Сила предрассудков настолько мощна, что Анджела отказалась принять довод о лучшей статистике ударов у соперницы.

Хабиб Нурмагомедов с Джастином Гэтжи на дуэли взглядов Фото: Getty Images

Решения судей так неоднозначны, что Джастин Гэтжи пошутил: «Иногда мне кажется, что арбитры после пяти раундов подбрасывают монетку. Поэтому я никогда не затягиваю бой, ищу возможность для нокаута». Отказ американца решать судьбу поединков с помощью судей подтверждает и статистика – 19 из 22 его боев завершились досрочно. У Хабиба ни одного поражения, но при этом в десяти случаях из 28 поединков вердикт выносили судьи. Шесть раз это произошло в рамках UFC.

В августе Нурмагомедов обнародовал привычный для себя план на бой с Джастином: «Когда закроют клетку октагона, ему нужно быть готовым не к боксерскому поединку. Я не Порье и не Фергюсон. Затащу его на самое глубокое дно океана и утоплю там». Разумеется, перед погружением дагестанцу придется выдержать шквал ударов. Если бой затянется, и у Хабиба не получится задушить соперника или провести другой болевой прием, то судьи вполне могут отдать предпочтение более эффективному в стойке Гэтжи.

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