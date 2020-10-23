24 октября на «Бойцовском острове» пройдет титульный поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи. В случае победы Хабиб защитит свой чемпионский пояс и доведет непобедимый рекорд до 29-0. Давайте вспомним, кого Нурмагомедов побеждал до Гэтжи.

16 боев до UFC

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Перед дебютом в главном промоушене мира Нурмагомедов провел 16 поединков на других площадках и одержал в них 16 побед. Стиль побед распределился следующим образом:

технический нокаут (удары) – 5 боев

единогласное решение судей – 4 боя;

удушающий прием (треугольник) – 4 боя;

болевой прием (рычаг локтя) – 1 бой;

болевой прием (кимура) – 1 бой;

технический нокаут (остановка по решению врачей) – 1 бой.

Таким образом, одним из коронных приемов Хабиба можно считать удушающий треугольник. Вот так он победил азербайджанца Хамиза Мамедова на турнире ProFC 30: Battle on Don в августе 2011 года.

Карьера в UFC

В начале 2012 года Нурмагомедов дебютировал в UFC и тех пор провел там 12 боев, одержав в них 12 побед. Под натиском Хабиба сломались следующие соперники:

Глейсон Тибау, Абель Трухильо, Пэт Хили, Рафаэл Дос Аньос, Эдсон Барбоза, Эл Яквинта (титульник) – единогласное решение судей – 6 боев;

Камал Шалорус, Дастин Порье (титульник) – удушающий прием (удушение сзади) – 2 боя;

Тиаго Таварес – технический нокаут (удары локтями и руками) – 1 бой;

Даррелл Хорчер – технический нокаут (удары) – 1 бой;

Майкл Джонсон – болевой прием (кимура) – 1 бой;

Конор Макгрегор (титульник) – болевой прием (залом шеи) – 1 бой.

Как видим, в UFC тактика Хабиба немного изменилась: он уже не побеждает треугольником, хотя по-прежнему прибегает к удушающим (Шалорус, Порье). Один раз, как и в рамках карьеры до знакомства с Дэйной Уайтом, Нурмагомедов использовал кимуру («узел плеча», Джонсон). В целом же статистика говорит нам о том, что наиболее вероятный исход поединка с Гэтжи – победа Хабиба единогласным решением судей. Так что можно заряжать ставку, что Джастин продержится все 5 раундов.

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