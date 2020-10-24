Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз объявил о положительном тесте на коронавирус.

«Дорогие коллеги и друзья, у меня был диагностирован коронавирус и я восстанавливаюсь в больнице.

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Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто контактировал со мной или моим окружением, мог принять меры предосторожности», – написал Абдель-Азиз в инстаграме.

Общался ли Абдель-Азиз с Хабибом в последнее время, неизвестно.

Поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254, ивент пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября, начало приблизительно в 23:30 (мск).

Хабиб выиграл все 28 боев в ММА, статистика Гэтжи – 23 победы и 2 поражения.

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