24 октября в 23:00 по московскому времени состоится самый ожидаемый поединок осени, а возможно и всего года – в октагоне сойдутся Хабиб Нурмагомедов (действующий чемпион в легком весе) и претендент на титул, обладатель временного пояса Джастин Гэтжи.

Пройдемся по соперникам американца в UFC и до ивента, а также оценим его возможности.

Хабиб – Гэтжи Хабиб показал, как готовится к бою с Гэтжи ЧАС НАЗАД

18 боев до UFC

Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

До перехода в главный бойцовский промоушн Гэтжи выступал даже слишком удачно: 18 побед в 18 поединках, 16 из них – нокаутами. Вот полный список приемов, которыми пользовался Джастин для свержения соперников:

технический нокаут (удары) – 10 побед

нокаут (удар) – 2 победы

нокаут (бросок) – 1 победа

удушающий прием (удушение сзади) – 1 победа

технический нокаут (остановка врачом) – 2 победы

единогласное решение – 2 победы

Статистика подтверждает: больше всего Хабибу нужно опасаться убийственных ударов американца, которыми он положил больше десятка человек. Позднее их прочувствовали и топы UFC.

Карьера в UFC

Вероятно, Гэтжи мечтал ворваться в UFC так же стремительно, как прежде укладывал соперников, но два стартовых поединка максимально остудили его. Сначала Джастин проиграл нокаутом Эдди Альваресу, техническим поражением завершился для него поединок против Дастина Порье.

Некоторые после такого впадают в спячку, но для американца неудачи стали поводом работать еще больше. С августа 2018-го он завалил четверых соперников и забрал временный пояс, а теперь засматривается и на трон.

Тони Фергюссон и Дональд Серроне – технический нокаут

Эдсон Барбоса и Джеймс Вик – нокаут

В UFC Гэтжи снова максимально использует кулаки, локти и другие бьющие части тела. Вспомните окровавленное лицо Тони Фергюсона к концу боя с Джастином. Тяжело представить, что похожее может произойти с Хабибом.

Хабиб – Гэтжи Хабиб с трудом сделал вес. Почему его обвинили в жульничестве? ЧАС НАЗАД