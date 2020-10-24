За сутки до главного события октября в мире единоборств – поединка Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи на UFC 254 – спортсмены приняли участие в стандартной церемонии взвешивания. И боец из России, и его американский соперник показали одинаковые цифры – 155 фунтов (70,3 кг) при допустимых 145-155 для легкой весовой категории.

При этом для попадания в необходимые пределы Хабибу даже пришлось сбросить нижнее белье и встать на весы, прикрываясь полотенцем. Сразу после фиксации веса Нурмагомедов со вздохом облегчения прикрыл лицо ладонями – выходит, он до последнего сомневался, что уложится.

Хабиб – Гэтжи У Гэтжи 18 мощнейших побед до UFC. Как он долетел до боя за титул? ЧЕРЕЗ 36 МИНУТ

Прежде в медиа появилась информация, что за шесть дней до взвешивания Хабиб сбросил 8,5 кг. А уже после него, всего за сутки, должен набрать порядка 9 кило.

Кто и в чем обвиняет Нурмагомедова?

В честности процедуры взвешивания и самого Хабиба не уверен бывший американский боец ММА, а ныне известный диетолог и тренер по силовой и физической подготовке Майкл Дольче. На своем ютьюб-канале THE DOLCE DIET он опубликовал видео, где поделился догадками.

Обычно процедура проводится следующим образом: боец встает на весы, после чего поднимается планка, которая в конечном итоге стабилизируется. В этот момент инспектор фиксирует ее и считывает показания – все довольно нехитро.

Дольче, назвавший себя фанатом Хабиба, обратил внимание на странные действия официального лица, проводившего замер: когда Нурмагомедов встал на весы, а бегунок двинулся наверх, мужчина зафиксировал его еще до того, как он оказался в состоянии покоя. Учитывая, что в замедленной съемке отчетливо видно, как планка продолжает движение во время остановки инспектором, Дольче сделал вывод, что вес Хабиба превышает допустимые 155 фунтов.

При этом диетолог не утверждает, что случившееся – махинация со стороны Хабиба и организаторов. Возможно, это лишь невнимательность официального лица, но сомнения есть – взвешивание Джастина Гэтжи, которое производили сразу после Нурмагомедова, было оформлено по всем стандартам.

Какие существуют уловки со взвешиванием?

Перед ивентом UFC 244, который прошел 3 ноября 2019 года, в обмане во время взвешивания заподозрили американца Келвина Гастелума. Боец взошел на весы и поднял руки, но в тот же момент слегка оперся локтем на примкнувшего сзади тренера. В итоге спортсмен уложился в лимит (184 фунта при разрешенных 185 в среднем весе) и вышел в клетку, где раздельным решением судей проиграл англичанину Даррену Тиллу.

Келвин Гастелум Фото: Getty Images

Еще один эпизод произошел с участием Дэниела Кормье. Перед боем против Энтони Джонса на UFC 210 он сначала не уложился в вес, однако через некоторое время повторил попытку и показал необходимый результат. Позднее выяснилось, что, прикрывшись полотенцем, Кормье ухватился за него и тем самым слегка переложил вес тела.

Об еще одной уловке, названной «навыком пальца», рассказал Корейский Зомби. «Я не уверен, что могу говорить об этом, но это, вероятно, один из основных методов мошенничества со взвешиванием, который использовали бойцы, – заявил Чжун. – Как только боец встанет на весы, его ассистент подходит, чтобы проверить, соответствует ли он требуемому весу. Если у бойца перевес, то ассистент одним пальцем слегка приподнимает его зад».

Хабиб – Гэтжи Хабиб показал, как готовится к бою с Гэтжи ЧАС НАЗАД