Чемпион UFC в легковесном дивизионе Хабиб Нурмагомедов показал в сторис инстаграма, как тренируется перед защитой пояса против американца Джастина Гэтжи. Дагестанский боец смешанного стиля опубликовал видео с подписью «13 часов до боя».
«С утра потренировались, попотели. Обстановка такая, короче. Нормальная», – сказал Нурмагомедов и показал в камеру правый кулак.
В спортивном зале видно, как крутит педали велотренажера другой легковес UFC Ислам Махачев. Вместе с Нурмагомедовым также находятся еще трое бойцов смешанного стиля.
Титульный поединок Хабиба против Джастина Гэтжи пройдет сегодня, 24 октября, и начнется ориентировочно в 23:00 по московскому времени. Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию.
- Нурмагомедов не проиграл ни одного боя и показывает статистику в смешанных единоборствах 28-0.
- В основном карде турнира UFC 254 также сразятся Магомед Анкалаев с Ионом Куцелабой, а также тяжеловесы Александр Волков и Уолт Харрис.