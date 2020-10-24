Чемпион UFC в легковесном дивизионе Хабиб Нурмагомедов показал в сторис инстаграма, как тренируется перед защитой пояса против американца Джастина Гэтжи. Дагестанский боец смешанного стиля опубликовал видео с подписью «13 часов до боя».

«С утра потренировались, попотели. Обстановка такая, короче. Нормальная», – сказал Нурмагомедов и показал в камеру правый кулак.

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В спортивном зале видно, как крутит педали велотренажера другой легковес UFC Ислам Махачев. Вместе с Нурмагомедовым также находятся еще трое бойцов смешанного стиля.

Титульный поединок Хабиба против Джастина Гэтжи пройдет сегодня, 24 октября, и начнется ориентировочно в 23:00 по московскому времени. Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию.

  • Нурмагомедов не проиграл ни одного боя и показывает статистику в смешанных единоборствах 28-0.
  • В основном карде турнира UFC 254 также сразятся Магомед Анкалаев с Ионом Куцелабой, а также тяжеловесы Александр Волков и Уолт Харрис.

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