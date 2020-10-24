На Бойцовском острове в Абу-Даби сегодня, 24 октября, проходит ивент UFC 254. Главным событием вечера станет чемпионский поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым из России и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

Основной кард турнира открывали два представителя полутяжелого веса – дагестанец Магомед Анкалаев и Ион Куцелаба из Молдавии. Они встречались второй раз за год – в феврале 2020-го на ивенте UFC on ESPN+ 27 Анкалаев спорным нокаутом победил Куцелабу на 39-й секунде, но Ион напирал на слишком раннюю остановку от рефери в октагоне.

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Файтеры должны были подраться в августе на UFC 252, но молдаванин заразился коронавирусной инфекцией, и поединок перенесли на конец октября.

Но Анкалаев доказал, что тот февральский технический нокаут не был случайностью. В конце первого раунда он уверенно отразил атаки соперника и четко попал с левой в голову. Куцелаба рухнул на канвас, и Магомед налетел на противника. Он осыпал Иона ударами, в какой-то момент тот раскрылся и пропустил решающий хук. Арбитр остановил бой и присудил победу дагестанцу.

На второй КО у Анкалаева ушло 4 минуты и 19 секунд. Ему сейчас принадлежит самая длинная активная серия побед в полутяжеловесном дивизионе. Бой с Куцелабой стал для дагестанца пятым выигранным подряд.

Поединок Хабиба против Джастина Гэтжи предварительно назначен на 23:00 по московскому времени.

Помимо Нурмагомедова и Анкалаева в основном карде также заявлен тяжеловес Александр Волков – он будет драться с американцем Уолтом Харрисом.

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