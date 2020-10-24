Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул в легковесном дивизионе.

В главном поединке турнира UFC 254 32-летний дагестанец победил американца Джастина Гэтжи. Он уверенно провел первый раунд, пропустил несколько боковых ударов слева в голову и в конце пятиминутки прошел в ноги сопернику.

Хабиб – Гэтжи Хабиб показал, как готовится к бою с Гэтжи 8 ЧАСОВ НАЗАД

Во втором раунде Хабиб снова отправил Хайлайта в партер и вышел на сабмишн треугольником. На старте второй минуты Джастин постучал из захвата и признал поражение.

После выигранного поединка с Гэтжи Орел довел статистику до 29-0. Ранее Хабиб объявлял о планах подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером, завершившим карьеру в феврале 2019 года. После поединка с Сен-Пьером дагестанец рассчитывает уйти из ММА.

Для Нурмагомедова эта защита стала третьей в карьере. Ранее он победил ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде, а также поймал на удушающий в третьей пятиминутке американца Дастина Порье.

В UFC Нурмагомедов взял 13 боев подряд, он делит второе место по длине беспроигрышной серии с Жоржем Сен-Пьером, Джоном Джонсом, Максом Холлоуэем и Деметриусом Джонсоном. У лидера, бразильца Андерсона Силвы, 16 победных поединков подряд.

Хабиб – Гэтжи «Брат, я с тобой! Мы победим». Звезда «Барселоны» пожелал удачи Хабибу 11 ЧАСОВ НАЗАД