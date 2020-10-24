«Это был мой последний бой. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Единственная просьба к UFС, поставьте меня во вторник на первое место в Pound-for-pound. Неоспоримый и непобежденный чемпион UFC. 29-0.

Я простой парнишка из горного села. Мой брат мне сказал, что гугл говорит, что я самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все. У меня один родитель остался – это моя мама. Я бы хотел побольше времени уделить ей», – заявил Нурмагомедов после боя.