Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил техническим нокаутом Джастина Гэтжи.

Главный поединок турнира UFC 254 продлился чуть больше двух раундов – на второй пятиминутке Орел взял соперника в захват и вышел на сабмишн треугольником. После окончания боя Нурмагомедов прямо в октагоне объявил о завершении карьеры в UFC. Он ушел из смешанных единоборств непобежденным со статистикой 29-0.

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Пресс-служба UFC опубликовала протоколы арбитров поединка. Судейский столик оценивал только первый раунд, поскольку уже во втором рефери в клетке зафиксировал технический нокаут.

По карточкам следует, что Нурмагомедов по очкам проиграл в последнем бою в карьере. Только Дерек Клири признал стартовую пятиминутку за Хабибом – Бен Картлидж и Сэл Д’Амато поставили 10-9 в пользу Гэтжи. То есть, если бы поединок против Джастина закончился после первого раунда, то Орел не ушел бы из спорта с нулем поражений.

В прощальном интервью в октагоне Хабиб попросил руководство промоушна поставить его на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий. Обновленные чарты организации появятся во вторник, 27 октября.

В UFC Нурмагомедов взял 13 боев подряд, он разделил второе место по длине беспроигрышной серии с Жоржем Сен-Пьером, Джоном Джонсом, Максом Холлоуэем и Деметриусом Джонсоном. У лидера, бразильца Андерсона Силвы, 16 победных поединков подряд.

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