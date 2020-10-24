«Отличное выступление, Хабиб. А я продолжу. Еще раз выражаю уважение и соболезнования из-за потери отца. Тебе и твоей семье.

Нурмагомедов объявил об уходе из смешанных единоборств после победы над Джастином Гэтжи. В главном поединке ивента UFC 254 Орел поймал американца на треугольник и победил его техническим нокаутом во втором раунде.