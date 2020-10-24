Экс-чемпион UFC в легковесном и полулегковесном дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал завершение карьеры действующего обладателя пояса, дагестанца Хабиба Нурмагомедова.
«Отличное выступление, Хабиб. А я продолжу. Еще раз выражаю уважение и соболезнования из-за потери отца. Тебе и твоей семье.
Хабиб – Гэтжи
Хабиб проиграл по очкам последний бой в карьере
С уважением, семья Макгрегоров», – написал Конор в твиттере.
Нурмагомедов объявил об уходе из смешанных единоборств после победы над Джастином Гэтжи. В главном поединке ивента UFC 254 Орел поймал американца на треугольник и победил его техническим нокаутом во втором раунде.
- Хабиб и Конор встречались в октагоне в октябре 2018 года. В главном бою ивента UFC 229 дагестанский файтер поймал Ноториуса на удушающий прием и заставил его сдаться в четвертом раунде.
- Макгрегор объявил о завершении карьеры в июне 2020-го, но в январе 2021-го подерется с предпоследним соперником Нурмагомедова Дастином Порье.
Хабиб – Гэтжи
Хабиб победил Гэтжи во 2-м раунде
Смешанные боевые искусства
Волков в свой день рождения отправил Харриса в технический нокаут