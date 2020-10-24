«Ты чертов монстр!» – повторял Джастин Гэтжи сразу после поражения от Хабиба. Казалось, у американца были шансы против короля дивизиона, но Нурмагомедов и правда выдал нечто запредельное. В первом раунде Орел вступил в перестрелку, затем грамотно вымотал Хайлайта, а в начале второй пятиминутки эффектно прикончил Гэтжи в партере.

Возможно, Джастин переволновался, но даже на нервах он все равно смотрелся угрожающе: проверял аварца лоукиками и смело подбирался к подбородку кулаками, но тактика не сработала. Некое секретное оружие, о котором предупреждал тренер Хайлайта, тоже не пригодилось – его цинично нейтрализовали.

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Весь мир убедился: Хабиб феерически крут в стойке (раньше считалась его слабым местом) и абсолютно неуязвим в борьбе. Джастину вместе с его универским борцовским бэкграундом оставалось лишь старательно стучать. Когда рефери оттащил Нурмагомедова, на Гэтжи было больно смотреть – он реально приблизился к обмороку.

Теперь вопросов к Хабибу нет – он абсолютно великий. Два года назад Нурмагомедов размотал лучшего трештокера в истории UFC, а сейчас – человека, который выглядел самым опасным противником в жизни Орла. Юбилея (30:0) не вышло, но карьера Хабиба все равно фантастическая. Причем самым красивым было ее завершение: слезы в октагоне, многократная благодарность для покойного отца и трогательная история про маму, которой Нурмегомедов пообещал навсегда завязать с драками.

Уже не будет боя с Жоржем Сен-Пьером – пусть спокойно сидит на пенсии. Реванш с Конором тоже мимо – стоило повежливее себя вести и почаще выходить в клетку. Тони Фергюсон? Он тоже виноват сам, потому что провалил дуэль с Хайлайтом. Остальные – совсем мелочь на фоне Орла.

Уйдя из UFC в 32 года, Хабиб стал вечным феноменом. Напоследок он попросил у промоушна первое место вне зависимости от весовой категории – нет вообще никаких сомнений, что Нурмагомедов туда взлетит. Причем обойти Хабиба в ближайшем будущем вообще нереально: он запомнится не только шикарным бойцом, но и парнем, который до последнего уважал всех оппонентов.

Никакого трештока, никаких поражений, никаких шансов для соперников – похоже, даже самым яростным хейтерам Орла придется признать: он и правда уникальнейшее явление в рамках UFC.

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