«Учитывая, через что прошел Хабиб, нам всем повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером. Судя по всему, он три недели назад сломал ногу и лежал в больнице. У него сломаны два пальца на ноге и сломана кость на ступне. Так мне сказал его угол», – заявил Уайт на пресс-конференции после ивента.