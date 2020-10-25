Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о травме, которую Хабиб Нурмагомедов получил за 3 недели до поединка с Гэтжи.
«Учитывая, через что прошел Хабиб, нам всем повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером. Судя по всему, он три недели назад сломал ногу и лежал в больнице. У него сломаны два пальца на ноге и сломана кость на ступне. Так мне сказал его угол», – заявил Уайт на пресс-конференции после ивента.
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- Нурмагомедов задушил Гэтжи во втором раунде, использовав прием «треугольник».
- Сразу после поединка Хабиб объявил о завершении карьеры, он остался непобедимым в ММА – 29-0.
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