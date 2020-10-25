Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, как именно поддержал Хабиба Нурмагомедова после поединка на UFC 254. Российский чемпион разрыдался, вспомнив об отце Абдулманапе Нурмагомедове, и соперник стал первым, кто подошел его утешить.

«У меня не было возможности сказать, но я очень сожалею о твоей утрате. Ты заставил своего отца по-настоящему гордиться тобой!» – сказал Гэтжи Хабибу, о чем заявил в интервью BT Sport.

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  • Нурмагомедов задушил Гэтжи во втором раунде, использовав прием «треугольник».
  • Сразу после поединка Хабиб объявил о завершении карьеры, он остался непобедимым в ММА – 29-0.
  • Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020-го в результате осложнений на фоне коронавируса.

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