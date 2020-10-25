Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, как именно поддержал Хабиба Нурмагомедова после поединка на UFC 254. Российский чемпион разрыдался, вспомнив об отце Абдулманапе Нурмагомедове, и соперник стал первым, кто подошел его утешить.

«У меня не было возможности сказать, но я очень сожалею о твоей утрате. Ты заставил своего отца по-настоящему гордиться тобой!» – сказал Гэтжи Хабибу, о чем заявил в интервью BT Sport.