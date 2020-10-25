Хабиб Нурмагомедов выиграл 29-й бой в карьере и 13-й в UFC. После поединка против Джастина Гэтжи чемпион объявил о завершении карьеры и напоследок попросил боссов промоушна поставить его на первое место в общем рейтинге организации вне весовых категорий.

Первый номер рейтинга, американец Джон Джонс, отреагировал на просьбу Хабиба и сам передал ему лидирующую позицию.

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«Пока я не заберу корону в тяжелом весе, отдаю тебе это место. Наслаждайся, чемпион!» – написал Джонс в твиттере.

Также он отреагировал на решение Нурмагомедова уйти из спорта: «Поздравляю Хабиба с выдающейся карьерой. Знаю, что он заставил своего отца и миллионы поклонников по всему миру гордиться. Пусть Бог благословит его на дальнейшее путешествие».

Нурмагомедов задушил Гэтжи во втором раунде, использовав прием «треугольник».

Сразу после поединка Хабиб объявил о завершении карьеры, он остался непобедимым в ММА – 29-0.

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