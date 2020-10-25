Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру непобежденным чемпионом UFC. Российский боец ушел из спорта с 29 победами в ММА сразу после третьей защиты титула в бою против Джастина Гэтжи – на это событие отреагировал весь мир. Собрали для вас самые звездные и яркие комментарии.

Одним из первых в твиттере отметился экс-чемпион UFC в легковесном и полулегковесном дивизионах Конор Макгрегор: «Отличное выступление, Хабиб. А я продолжу. Еще раз выражаю уважение и соболезнования из-за потери отца. Тебе и твоей семье. С уважением, семья Макгрегоров».

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Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Поздравил Нурмагомедова в сторис инстаграма Мэнни Пакьяо: «Поздравляю Хабиба с блестящей победой и карьерой. Привилегией было наблюдать, как ты заканчиваешь. Респект!»

Комментатор Джо Роган и журналист ESPN Бретт Окамото сошлись во мнении, что Хабиб – величайший боец всех времен.

«29-0, уход, когда ты на вершине, после лучшего перфоманса в карьере. О чем еще можно мечтать? Невероятно. Это был великолепный бой и великолепная карьера», – проанализировал ситуацию Жорж Сен-Пьер.

«Поздравляю величайшего чемпиона в истории UFC. Что за карьера! Всегда буду благодарен тебе за время, проведенное с тобой, мой брат. 29:0. Неоспоримый и непобежденный», – написал в твиттере Дэниел Кормье.

Поздравления и благодарности прилетели Хабибу не только от людей из ММА и бокса. Фотографии с чемпионом опубликовали теннисисты Новак Джокович, Карен Хачанов и Райлли Опелка. А хоккеист Евгений Малкин написал: «29-0. Этим все сказано».

Криштиану Роналду отметил друга в инстаграме и подписал: «Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой».

Баскетболист «Юты» Руди Гобер также назвал Нурмагомедова величайшим. «Хабиб – величайший боец, которого я когда-либо видел. Просто непревзойденный. Я думал, что сегодня будет его самый тяжелый бой, но борьбы просто не было. Слишком хороший боец, слишком сильный», – отреагировал француз в твиттере.

Опубликовал фото с поздравлением и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов: «С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!!!»

Неожиданная реакция прилетела от актрисы фильмов для взрослых Кендры Ласт: «Вау, Хабиб – величайший боец всех времен».

Нашлись и те, кто использовал ситуацию в качестве плацдарма для юмора и понтов. Например, одиозный Диллон Дэнис написал, что «Хабиб завершил карьеру из-за страха перед Конором Макгрегором». А волейболист Алексей Спиридонов пошутил, что после ухода Хабиба «все козыри в руках футболиста Романа Широкова».

Нурмагомедов задушил Гэтжи во втором раунде, использовав прием «треугольник».

Сразу после поединка Хабиб объявил о завершении карьеры, он остался непобедимым в ММА – 29-0.

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