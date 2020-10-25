На «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоятся ивент UFC под номером 254, в котором выступили четыре представителя России.

Главный бой вечера между действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи завершился во втором раунде после успешного удушающего приема (треугольник) со стороны российского бойца. При этом первый раунд судьи отдали американцу – хотя он выбросил меньше ударов, но они оказались более четкими и опасными.

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Сразу после победы Хабиб не сдержал эмоций, вспомнив об ушедшем из жизни этим летом отце и тренере Абдулманапе. А еще через пару минут объявил о завершении спортивной карьеры в статусе непобежденного (29-0) и, вероятно, сильнейшего бойца в истории UFC. Также Хабиб попросил Дэйну Уайта поставить его на первое место в Pound-for-pound – похоже, во вторник это произойдет.

Другой российский боец Александр Волков без особых проблем расправился с другим американцем Уолтом Харрисом. Во второй пятиминутке седьмой номер рейтинга нанес противнику удар ногой в солнечное сплетение, после чего пошел на добивание. Арбитр остановил встречу, признав победу Александра техническим нокаутом.

В со-главном поединке австралиец Роберт Уиттакер не оставил шансов Джареду Коннонье из США. Островитянин победил единогласным решение судей (29-28, 29-28, 29-28), но лишь из-за чрезмерной стойкости соперника: Коннонье на протяжении 15 минут не мог справиться с джебом Уиттакера, а в начале третьего раунда поплыл после пропущенной двоечки и хай-кика, но не позволил себя дожать даже в партере.

Магомед Анкалаев во второй раз за год встретился с молдаванином Ионом Куцелабой и снова выиграл. В феврале российский боец победил техническим нокаутом на 38-й секунде, но Ион очень протестовал, считая, что судья допустил ошибку и преждевременно остановил бой. Реванш все поставил на свои места: на этот раз Куцелаба продержался чуть больше четырех минут, упав в нокаут после града пропущенных ударов. Это пятая подряд победа Анкалаева в UFC при одном поражении.

Самая уверенная победа не только основного карда, но и всего турнира осталась за Филом Хоусом. Американец тасманским дьяволом ворвался в поединок против Джейкоба Малкуна и усыпил австралийца уже через 18 секунд.

Казахстанец Шавкат Рахмонов провел первый бой в UFC и досрочно победил Алекса Оливейру из Бразилии. Бывший чемпион M-1 выиграл 13-й поединок в карьере (13-0) удушающим приемом в первом раунде.

А еще:

Йоэль Альварес (Испания) – Александр Яковлев (Россия) – победа испанца болевым приемом.

Миранда Маверик (США) – Лиана Джоджуа (Грузия) – победа американки техническим нокаутом.

Лорен Мёрфи (США) – Лилия Шакирова (Узбекистан) – победа американки удушением.

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