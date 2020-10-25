В ночь с субботы на воскресенье российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC в легком весе. Победу Хабиба особенно праздновали у него на родине – в Дагестане.
Центр Махачкалы насытился многотысячной толпой людей, на проезжей части образовались пробки из автомобилей, машины сигналили.
Люди скандировали «Хабиб, Хабиб!», некоторые мужчины плясали лезгинку.
Празднования прошли в Махачкале, Дербенте и других городах республики.
Фанаты исполняли песню Сабины Садовой «Мой Дагестан», под которую Хабиб выходил в октагон, танцевали и поздравляли друг друга.
- Нурмагомедов победил американца удушающим приемом во втором раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Свой последний поединок он посвятил отцу и объявил о завершении карьеры.