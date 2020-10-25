Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, защитивший пояс в бою с американцем Джастином Гэтжи, заработал не менее 2,5 млн евро.

Чуть менее 2,5 млн Хабиб получил непосредственно от UFC, еще несколько десятков тысяч – за победу и нокаут во втором раунде. Также Нурмагомедов получит процент от платных трансляций (Pay-Per-View), о чем говорил его менеджер Ризван Магомедов.

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Официальная статистика просмотров и окончательная сумма станет известна в январе-феврале 2021 года. По данным Sportekz, прибыль Хабиба от поединка с Гэтжи будет сопоставима с суммой, которую он получил после победы над Дастином Порье – в районе 5 млн евро.

Джастин Гэтжи получил 550 тысяч евро + сумма от трансляций, но из-за разницы в процентах у каждого бойца общая выплата американцу будет значительно ниже, чем Нурмагомедову.

  • Нурмагомедов задушил Гэтжи во втором раунде, использовав прием «треугольник».
  • Сразу после поединка Хабиб объявил о завершении карьеры, он остался непобедимым в ММА – 29-0.

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