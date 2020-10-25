Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов победил техническим нокаутом Джастина Гэтжи. Главный поединок турнира UFC 254 продлился чуть меньше двух раундов – на второй пятиминутке Орел взял соперника в захват и вышел на сабмишн треугольником. После окончания боя Нурмагомедов прямо в октагоне объявил о завершении карьеры в UFC. Он ушел из смешанных единоборств непобежденным со статистикой 29-0.

«Раз Хабиб обещал матери больше не драться, возможно, и правда уйдет. Нурмагомедов уже выиграл и несколько раз защитил пояс, всем доказав, что он не просто чемпион.

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Конечно, назвать величайшим бойцом UFC его нельзя. Там ведь были и те, кто держал пояса в нескольких категориях, и те, кто отстаивал титулы в тяжелом весе. Хабиб Нурмагомедов – просто хороший боец.

Я бы на его месте не торопился, хорошо все обдумал, поговорил дома с матерью. Хотя бы дотянуть до 30 боев, еще раз отстоять титул. Мне кажется, он очень рано заявил об уходе. Может, не уйдет и еще подерется.

Это ведь было сказано сгоряча. Соперников у Нурмагомедова в его весе нет. Он еще молодой. Хабиб еще много раз может отстоять свой титул. Очень многие бойцы уходили из спорта и возвращались. Даже Федор заявлял, что больше не будет выступать, но все равно потом дрался», – приводит слова Емельяненко Vseprosport.

В прощальном интервью в октагоне Хабиб попросил руководство промоушна поставить его на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий. Обновленные чарты организации появятся во вторник, 27 октября.

В UFC Нурмагомедов взял 13 боев подряд, он разделил второе место по длине беспроигрышной серии с Жоржем Сен-Пьером, Джоном Джонсом, Максом Холлоуэем и Деметриусом Джонсоном. У лидера, бразильца Андерсона Силвы, 16 победных поединков подряд.

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