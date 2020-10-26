Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров дал свой комментарий по итогам главного боя в рамках турнира UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Гэтжи напоминал испуганного зайца, за которым охотится орел. И заяц бегал. Сколько места было, столько он и бегал», – прокомментировал ход поединка Тактаров в интервью ютьюб-каналу «Разрешите вас перебить».

Хабиб – Гэтжи Александр Емельяненко не считает Хабиба величайшим бойцом UFC 11 ЧАСОВ НАЗАД

Бывший боец смешанного стиля также объявил о потере интереса к Гэтжи после того, как узнал, что американец приехал зарабатывать деньги. По мнению Тактарова, этот факт сломал Джастина еще до начала боя.

«Нельзя выходить на бои, где ты можешь умереть, где на тебя смотрят и равняются миллионы, имея под собой в качестве основы только деньги», – добавил экс-боец.

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC.

По окончании поединка 32-летний россиянин заявил, что этот бой стал последним в его карьере. Его статистика остановилась на 29-0.

Хабиб – Гэтжи Хабиб заработал 2,5 млн евро за бой с Гэтжи. Сумма может вырасти до 5 млн 18 ЧАСОВ НАЗАД