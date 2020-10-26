Боец UFC Хабиб Нурмагомедов не только завершил карьеру непобедимым чемпионом в легком весе, но еще и отвоевал лидерство в рейтинге самых популярных людей из России в инстаграме.

До боя с Джастином Гэтжи Хабиб уступал российское лидерство Ольге Бузовой, на чей инстаграм были подписаны 22 млн аккаунтов. Еще 16 октября телеведущая похвасталась своим попаданием в Книгу рекордов России по этому показателю.

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24 октября Нурмагомедов победил американца, после чего его аккаунт в инстаграме резко рванул вверх. На полдень 26 октября на спортсмена подписаны 24,4 млн аккаунтов, у Бузовой приток небольшой – 22,1 млн.

Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде, защитил чемпионский пояс и довел статистику до 29-0.

Сразу после победы 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры.

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