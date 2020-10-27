Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме фотографию перелома пальца ноги, полученного в ходе подготовки к титульному поединку с Джастином Гэтжи.

24 октября боец из России защитил чемпионский пояс, победив американца удушающим приемом во втором раунде в рамках UFC 254. Уже после боя глава промоушна Дэйна Уайт рассказал, что за несколько недель до выхода в октагон Хабиб сломал палец ноги и травмировал стопу, а представители спортсмена признались, что он еще и переболел свинкой.

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27 октября Нурмагомедов наконец выложил в сторис инстаграма фото сломанного пальца и рентген.

  • После победы над Гэтжи Хабиб объявил о завершении карьеры.
  • Нурмагомедов выиграл все 29 боев в ММА.

Тренер рассказал, кого больше всего боится Хабиб

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