Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме фотографию перелома пальца ноги, полученного в ходе подготовки к титульному поединку с Джастином Гэтжи.

24 октября боец из России защитил чемпионский пояс, победив американца удушающим приемом во втором раунде в рамках UFC 254. Уже после боя глава промоушна Дэйна Уайт рассказал, что за несколько недель до выхода в октагон Хабиб сломал палец ноги и травмировал стопу, а представители спортсмена признались, что он еще и переболел свинкой.