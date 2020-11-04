Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил наградить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Политик написал письмо президенту Владимиру Путину, отметив бойца как прекрасный пример для молодого поколения.
«На мой взгляд, Хабиб в своем еще молодом возрасте уже вписал свое имя в историю страны, причем не только своими спортивными достижениями...Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры», – написал Омаров в фейсбуке, прикрепив фотографию письма на имя президента.
- 24 октября Хабиб победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил свой титул.
- После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, а затем впервые возглавил сводный мужской рейтинг UFC, опередив представителя США Джона Джонса.
Источник: «Р-Спорт»