Действующий чемпион UFC в легковесной категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о перенесенной болезни перед последним боем в карьере против американца Джастина Гэтжи.

«Мы записывали с тобой интервью, и я был в маске. У меня в тот день вышла свинка. И все говорили: «Чего он маску надел на бороду?» У меня лицо было опухшее, это было утром 9 сентября.

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Проснулся и заболел 9-го, 10-го мы вылетаем [в Дубай], 24 октября надо драться. Я еще сильнее в самолете заболел, прилетел, температура, попал в больницу и был в реанимации пять дней. Начал тренироваться 24 сентября – где-то 15 дней вообще без тренировок. А 7 октября я сломал [большой] палец [на ноге].

<…> Сейчас тебе лицо покажу, я в шоке был от себя. Это 11 сентября, я туда прилетел. Это у меня вот такое лицо (показывает фотографию с фронтальной камеры на айфоне).

Хотели сняться, но все-таки решили драться», – сказал Нурмагомедов в интервью бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову на YouTube.

24 октября Хабиб провел последний бой в карьере и победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.

32-летний дагестанец выиграл во втором раунде техническим нокаутом.

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