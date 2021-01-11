Номерной турнир UFC 257 состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Спортсменов примет «Этихад Арена» на острове Яс. Ивенты здесь начали проводить с лета, первым был UFC 251, на котором Петр Ян стал чемпионом промоушна. На событие, которое пройдет в ночь с 23 на 24 января, намечено 11 поединков. Турнир начнется приблизительно в час ночи, основной кард – не раньше 6 утра.

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Смешанные боевые искусства Макгрегор: «Вырублю Порье за 60 секунд» 4 ЧАСА НАЗАД

В главном событии вечера встретятся американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор. Бойцы увидятся в октагоне второй раз за карьеру: в сентябре 2014-го Макгрегор нокаутировал Порье уже в первом раунде. В этом поединке на кону будет стоять статус претендента на пояс в легком весе.

СО-ГЛАВНЫЙ БОЙ

В со-главном бою турнира подерутся 30-летний новозеландец Дэн Хукер и 34-летний дебютант UFC Майкл Чендлер, который пришел в главный промоушн из Bellator. В последнем поединке Хукер уступил единогласным Порье, а Чендлер уже в первом раунде нокаутировал экс-чемпиона UFC Бена Хендерсона.

А НАШИ БУДУТ?

В турнире также примут участие россияне: двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов подерется с казахстанцем Сергеем Морозовым, а Мовсар Евлоев встретится с американцем Ником Лентцом. Арман Царукян, имеющий российское гражданство, но представляющий в UFC Армению, постарается побить иранца Насрата Хакпараста.

Полный файткард турнира в данный момент выглядит так и еще может измениться:

Дастин Порье (США) – Конор Макгрегор (Ирландия)

Дэн Хукер (Новая Зеландия) – Майкл Чендлер (США)

Джессика Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландия)

Халил Раунтри (США) – Марчин Прахнио (Польша)

Марина Родригес (Бразилия) – Аманда Рибас (Бразилия)

Брэд Таварес (США) – Антонио Карлос Джуниор (Бразилия)

Мэтт Фревола (США) – Оттман Азайтар (Германия)

Насрат Хакпараст (Иран) – Арман Царукян (Армения)

Умар Нурмагомедов (Россия) – Сергей Морозов (Казахстан)

Амир Альбази (Швеция) – Жалгас Жумагулов (Казахстан)

Джулианна Пенья (США) – Сара Макманн (США)

Мовсар Евлоев (Россия) – Ник Лентц (США)

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Бои легально и в хорошем качестве можно посмотреть на платном UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (600-я кнопка в пакете «Ростелекома»), в видеосервисе Wink и на more.tv.

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