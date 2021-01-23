Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предположил, кто победит в главном бою турнира UFC 257 между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
«В начале боя преимущество будет у Конора Макгрегора. Но в третьем или четвертом раунде Дастин Порье сможет победить этого парня», – цитирует 32-летнего Нурмагомедова BJ Penn.
Порье – Макгрегор
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- В 2018 году Нурмагомедов победил Макгрегора, в 2019-м – Порье. Оба поединка завершились досрочно удушающим приемом.
- Бой Конора и Порье состоится 24 января примерно в 7 утра по московскому времени.
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