Президент UFC Дэйна Уайт в разговоре с Хабибом Нурмагомедовым заявил, что у предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье будет больше трансляций PPV, чем у боя российского чемпиона с ирландцем в 2018-м. Тот поединок установил рекорд промоушна по продажам платных трансляций.

«Этот бой с Порье имеет больший спрос по PPV, чем твой поединок с Конором. Представь, что сделаете вы с Конором в еще одном чертовом бою. Просто говорю. Я просто сказал», – сказал Уайт Нурмагомедову, который посмеялся в ответ.