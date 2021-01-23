Президент UFC Дэйна Уайт в разговоре с Хабибом Нурмагомедовым заявил, что у предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье будет больше трансляций PPV, чем у боя российского чемпиона с ирландцем в 2018-м. Тот поединок установил рекорд промоушна по продажам платных трансляций.
«Этот бой с Порье имеет больший спрос по PPV, чем твой поединок с Конором. Представь, что сделаете вы с Конором в еще одном чертовом бою. Просто говорю. Я просто сказал», – сказал Уайт Нурмагомедову, который посмеялся в ответ.
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- Рекорд Макгрегора и Хабиба составляет 2,4 млн проданных платных трансляций.
- Бой Макгрегор – Порье состоится утром 24 января в Абу-Даби.
- Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи.
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