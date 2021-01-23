У всех топовых бойцов UFC есть прозвище с историей. Хабиб много лет известен миру как Орел (The Eagle), а Дастин Порье ассоциируется с бриллиантом (The Diamond). Конор Макгрегор же почему-то «печально известный» (The Notorious). Почему к ирландцу прилип такой нереспектабельный псевдоним?

Все очень просто и началось, как и многое в карьере бывшего двойного чемпиона, с тренера Джона Каваны. Именно он назвал так Конора, который никогда не отвечал на звонки. Однажды Кавана разозлился и переименовал Макгрегора в телефонной книжке в Trouble. Уже позже «Проблемный» трансформировался в «Печально известного».

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Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Это прозвище идеально подходит Макгрегору и по более очевидной причине – он фанат рэпера Notorious B.I.G. Настолько, что на бои выходит под его главный хит Hypnotize. Правда, entrance song Конора – это мэшап из сразу двух песен: сначала играет ирландская баллада Шинейд О’Коннор – The Foggy Dew, а через минуту начинается Бигги. По словам Макгрегора, ирландский исполнитель помогает ему найти внутреннего воина, а музыка рэпера позволяет успокоиться и расслабить мышцы перед боем.

В ноябре 2017-го вышел документальный фильм о Ноториусе, который так и назывался – Conor McGregor: Notorious. Кино собрало точно меньше, чем рассчитывал боец: всего 119 тысяч долларов. Зато на сайте о кинематографе iMDb рейтинг пользователей фильма равен 7,2 – очень достойный результат.

В начале 2017-го Макгрегор смекнул, что его прозвище – не только важная часть образа, но и отличный способ больше заработать. Поэтому ирландец подал заявку в Бюро патентов и торговых марок США на право использовать имя, прозвище и фразу «The Mac life» в качестве торговой марки. Боец сделал это, потому что из-за его успеха многие предприятия стали использовать его имя в собственных коммерческих целях. Например, в начале 2016-го в Ирландии появилась сеть парикмахерских Notorious 13. Число в названии – отсылка к бою Конора с Жозе Алдо, когда ирландец отправил соперника в нокаут за 13 секунд.

Конор Макгрегор на премьере фильма Conor McGregor: Notorious Фото: Getty Images

На сайте управления по патентам и товарным знакам США говорилось, что Макгрегор собирается использовать зарегистрированные товарные знаки в таких продуктах, как лосьон после бритья, видеоигры, книги, одежда, рестораны, парикмахерские и клубы здоровья. Пока самый известный продукт Конора – виски Proper Twelve, но полмира точно будет ждать даже лосьон от бывшего двойного чемпиона.

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