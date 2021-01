У всех топовых бойцов UFC есть прозвище с историей. Хабиб много лет известен миру как Орел (The Eagle), а Дастин Порье ассоциируется с бриллиантом (The Diamond). Конор Макгрегор же почему-то «печально известный» (The Notorious). Почему к ирландцу прилип такой нереспектабельный псевдоним?