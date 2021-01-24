Главный бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье на UFC 257 завершился досрочной победой американца. Поединок-реванш продлился недолго – Порье нокаутировал ирландского соперника во втором раунде.

Первый раунд прошел при небольшом преимуществе Макгрегора. Порье сделал первый тейкдаун и прижал Конора к сетке, но тот быстро поднялся. Затем бойцы толкали друг друга плечами, ирландец неприятно попал по голове соперника.

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Во втором раунде начался более интенсивный обмен ударами, и в один момент Порье перехватил инициативу. Он обрушил на оппонента ряд ударов у сетки, и Херб Дин остановил бой.

Обновенная статистика Порье – 27 побед, шесть поражений и один несостоявшийся бой.

У Макгрегора – 22 победы и четвертое поражение.

В 2014 году бойцы уже встречались – победил Конор.

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