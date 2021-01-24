Главный бой UFC 257 завершился сокрушительным поражением Конора Макгрегора от Дастина Порье, и поединок отвечал всем требованиям современных смешанных единоборств. Но другие схватки ивента также заслуживают внимания.

В соглавном поединке сошлись американец Майкл Чендлер и новозеландец Дэн Хукер. Все закончилось быстро – Чендлер прикончил соперника в первом же раунде. Ему хватило всего одного точного джеба в голову, чтобы свалить Хукера с ног, а затем добить.

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В октагон выходили и российские бойцы. Мовсар Евлоев раздельным решением одолел Ника Ленца из Америки, это его четвертая подряд победа в UFC. В победной речи он обратился к президенту промоушна Дэйне Уайту: «Дэйна, послушай. Я заслуживаю бойца из топ-15».

Арман Царукян из России встретился с американцем Мэттом Фреволой и добыл победу единогласным решением судей. Это его третий подряд успех в самом престижном промоушне мира.

Мощным нокаутом отметился боец из Узбекистана Махмуд Мурадов. Он победил Эндрю Санчеса из США в третьем раунде, рефери зафиксировал технический нокаут после серии ударов в голову и плечи.

Евлоев – непобежденный боец, выигравший в MMA 14 поединков.

Статистика Царукяна – 16 побед и два поражения.

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