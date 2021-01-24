«Что движет людьми? Голод. Я его не чувствую», – признавался Хабиб Нурмагомедов совсем недавно. После того, что случилось с Конором Макгрегором, можно сделать четкий вывод: Орел грамотно оценил собственную мотивацию и ушел абсолютно вовремя.

Голод – именно то, чего так не хватает Ноториусу в последние пять лет. Когда-то Мак рубился два-три раза в год, исследовал новые весовые категории, коллекционировал пояса и думал строго про ММА. Затем, сразу после уничтожения Альвареса, Конору стало критически скучно. Он полез на Мэйуэзера, проиграл без шансов, но обеспечил себя на всю жизнь. Дальше ирландец только развлекался: постоянно уходил из спорта, обижал стариков в баре и рекламировал вискарь.

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Бой с Хабибом запомнился нервным трештоком, беспомощностью в клетке и долгим восстановлением. Избиение Ковбоя – вообще за гранью: праймовый Мак даже не рассматривал бы такого оппонента. Финалочка прилетела от Дастина Порье: американец безжалостно отправил Ноториуса обратно в ликеро-водочный бизнес.

Осмыслять их реванш надо прямо с пресс-конференции. Ранний Конор прыгал на оппонента уже там – сначала убирал на словах, а потом и в октагоне. Нынешний Мак строил из себя возмужавшего и поумневшего парня, который уже никого не оскорбляет и всех уважает. В нем не было ни ярости, ни агрессии, хотя прежде они максимально помогали Конору зарядиться. Сейчас же он выдавал не лютый трешток, а какие-то академичные и тусклые панчи – впрочем, в бою вышло примерно так же.

Макгрегор по традиции взрывался в первом раунде, но это больше напоминало демонстрацию арсенала: смотрите, я умею лупить плечами, а еще подбивать стопы, а вот так я бью коленом. Но Порье довольно уверенно (с одним пошатыванием) деконструировал стартовый план Конора, а во втором раунде спокойно перехватил инициативу, зажал Макгрегора и грохнул сочнейшими боксерскими ударами. Теперь Конор жалуется на лодыжку, но его подвела не травма, а нехватка тестостерона – ему больше незачем выживать. Характерно, что молодой Ноториус даже теоретически не допускал нокаутов, а сегодняшний Мак стоял, пропускал выстрелы и ждал, когда же все это закончится.

Дастин Порье и Конор Макгрегор Фото: Getty Images

«Конор очень профессионально воспринял этот результат. У нас 1:1, может, нам придется повторить это снова», – заявил Порье после боя. Конечно, Дастину будет приятно снова подзаработать, но со спортивной точки зрения трилогия лишена смысла. Они с Макгрегором находятся в противофазе: один заряжен и мчится к поясу, а второй был голодным парнем, но съел других бойцов и в итоге зажрался.

Абсолютно непонятно, за счет чего Ноториус может вернуться. Надо либо раздать все деньги ирландским беднякам, либо снова гасить ребят уровня Ковбоя, либо рискнуть остатками чемпионской репутации и провести третий бой с Нэйтом Диасом. Скорее всего, карьера Макгрегора уже возле финиша – он так усердно завершал ее в твиттере, что теперь она заканчивается в реальности. Поражение от Дастина – самое унизительное, что случалось в жизни Конора. Даже Хабиб не был так суров.

Зато за Порье хочется лишь порадоваться. Он вырубил Петтиса, Альвареса и Гэтжи, тактически переиграл Холлоуэя, а потом чуть не дожал Нурмагомедова в титульнике. «Ту гильотину буду вспоминать до конца жизни», – говорил Дастин. Теперь у него есть флэшбеки покруче: эффектнейший нокаут в бою с Макгрегором окончательно катапультировал Порье в элиту.

Раньше Дастина считали слишком добрым и скучным, а теперь считают главным фаворитом в битве за пояс. И Порье полностью заслужил этот статус.

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