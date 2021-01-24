«Вот что происходит, когда вы меняете команду, оставляете спарринг-партнера, который сделал вас чемпионом, и спаррингуетесь с маленькими детьми в отрыве от реальности», – написал 32-летний Хабиб.

Президенту UFC Дэйне Уайту Нурмагомедов сказал, что его уровень намного выше кондиций Макгрегора и Порье. «Хабиб сказал: «Дэйна, будь честен с собой – мой уровень намного выше, чем у этих парней. Я их побил». Не знаю, что он скажет теперь», – поделился Уайт на пресс-конференции.