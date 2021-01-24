Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от Дастина Порье из США.
«Вот что происходит, когда вы меняете команду, оставляете спарринг-партнера, который сделал вас чемпионом, и спаррингуетесь с маленькими детьми в отрыве от реальности», – написал 32-летний Хабиб.
Порье – Макгрегор
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Президенту UFC Дэйне Уайту Нурмагомедов сказал, что его уровень намного выше кондиций Макгрегора и Порье. «Хабиб сказал: «Дэйна, будь честен с собой – мой уровень намного выше, чем у этих парней. Я их побил». Не знаю, что он скажет теперь», – поделился Уайт на пресс-конференции.
- Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде серией ударов.
- Нурмагомедов победил обоих удушающими приемами: Конора – в 2018-м, Дастина – в 2019-м.
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