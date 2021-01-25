Врач Брайан Саттерер подробно разобрал травму, полученную ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке против американца Дастина Порье. Оппонент нанес несколько ударов по ноге Макгрегора, из-за чего тот покинул раздевалку на костылях.
«Он чувствовал серьезный дискомфорт, когда переносил вес на правую ногу. Удары Порье задевали боковую часть голени Макгрегора с внешней стороны икры. Уже во время боя мы видим, что он испытывает некоторую боль и с трудом наступает на ногу. Эффект постепенно накапливался, и ближе к концу нога Конора была практически мертва.
Удар в эту область специально нацелен на общий малоберцовый нерв, который обеспечивает мышечный контроль части голени и отвечает за некоторые ощущения. Нога Порье соприкасается с ногой Макгрегора чуть ниже колена. Именно сюда бойцы пытаются нанести прицельные эффективные удары.
Многие другие крупные нервы в человеческом теле находятся глубоко под кожей или мышцами – поэтому они довольно хорошо защищены. Но этот нерв находится очень близко. Он очень чувствителен к травмам», – рассказал Саттерер в блоге на ютьюбе. Его цитирует SportBible.
- Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде UFC 257.
- Конор потерпел пятое поражение в карьере.