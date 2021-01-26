Стали известны сроки, на которые участникам UFC 257 во главе с Конором Макгрегором и Дастином Порье запрещено выходить в октагон по медицинским показаниям.
MMA Junkie сообщает, что проигравший главный бой Макгрегор отстранен от боев на 180 дней из-за травм большеберцовой и малоберцовой костей, полученных во время боя. Конор имеет право вернуться раньше, если врач подтвердит полное восстановление.
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Его соперник Порье, не получивший серьезных повреждений, в теории может выходить на очередной бой уже через неделю (чего, конечно, не будет). Семь дней – обязательный отдых, предусмотренный после турниров UFC.
- Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде UFC 257.
- Конор потерпел пятое поражение в карьере.
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