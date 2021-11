Верховую езду исключат из современного пятиборья после скандала на Олимпиаде в Токио. Чтобы сохранить статус олимпийского вида спорта перед Играми-2024, в программе соревнований конкур заменят велоспортом.

Из-за чего такие меры?

Тренер немецкой пятиборки Анники Шлеу, Ким Райзнер, несколько раз ударила лошадь за непослушание. Шлеу лидировала после фехтования и плавания, но опустилась на дно таблицы по итогам конкура. Спортсменка провалила соревнования, а ее коуча наказали за жестокое обращение с животными. Лошадь, на которой выступала Шлеу, внезапно отказалась выполнять команды, и Райзнер сказала плачущей Аннике, что животное нужно ударить. В итоге тренер сама несколько раз стукнула лошадь. За это Райзнер отстранили от соревнований. Конь по имени Saint Boy в порядке – в интернете он стал мемом за злорадную ухмылку. Пользователям соцсетей очень понравилось животное, а вот Шлеу и Райзнер они затравили – пришлось удалять аккаунты.

Токио-2020

Что потом сказала Шлеу?

«Последние несколько дней были тяжелыми и шокирующими. Это из-за ненависти, с которой я столкнулась в интернете. Если когда-нибудь я восстановлю свои аккаунты, они, вероятно, не будут открытыми. Я помню новости, первые эмодзи и обрывки комментариев в аккаунте – тогда будто земля ушла из-под ног», – сказала Шлеу. Девушка отметила, на соревнованиях она пользовалась только разрешенным инвентарем, а такие удары не могли сильно навредить животному.

Анника Шлеу и Saint Boy Фото: Getty Images

Почему соревнования убрали из программы ОИ?

Потому что за дело взялись зоозащитники. Организация People for the Ethical Treatment of Animals направила официальное письмо руководству МОК. В нем представители PETA попросили исключить конный спорт и конкур в пятиборье из программы Олимпийских игр. Основной причиной письма стал именно инцидент с Шлеу и Райзнер.

«Олимпийские игры демонстрируют соревнования между людьми, а не способность пугать и травмировать лошадей, которые не хотят участвовать в турнирах, но выполняют всю работу – иногда ценой своей жизни. Так же, как игры эволюционировали и стали включать в себя современные виды спорта вроде скейтбординга, PETA призывает МОК оставить в учебниках истории оскорбительные соревнования по конному спорту», – сказала президент PETA Ингрид Ньюкирк.

Что еще случилось с лошадьми в Токио-2020?

14-летнего коня Jet Set швейцарского жокея Робина Годеля пришлось усыпить после того, как она получила травму при прохождении 20-го барьера в лесополосе. Ей оказали экстренную ветеринарную помощь на трассе, затем в специальной машине скорой помощи ее доставили в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

«К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта, и по гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, и будет проведено вскрытие», – сообщили в федерации конного спорта.

