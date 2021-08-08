Немецкая пятиборка Анника Шлеу точно запомнит Олимпиаду в Токио. Спортсменка лидировала после фехтования и плавания, но опустилась на дно таблицы по итогам соревнований конкура.

Шлеу провалила соревнования вместе со своим тренером Ким Райзнер, а коуч и вовсе подверглась интернет-буллингу за жестокое обращение с животными. Лошадь на которой выступала Шлеу, внезапно отказалась выполнять команды, и Райзнер сказала Аннике, что животное нужно ударить. В итоге это сделала сама Райзнер.

За это тренера отстранили от соревнований, но отдельного внимания заслуживает сам конь по имени Saint Boy. Животное отказывалось выполнять прыжки и зарабатывать для Шлеу необходимые очки. Saint Boy и его выражение морды, с которым он бойкотировал соревнование, моментально стало мемом вместе с плачущей спортсменкой. В твиттере коня поддерживают, а Шлеу упрекают в жестоком обращении с животными.

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«Saint Boy – герой, которого мы заслуживаем на Олимпиаде. Дайте ему золото! Анника Шлеу – это плачущий злодей с проблемами гнева, который вонзил свои шпоры, дернул коня за узду и несколько раз ударил его кнутом после того, как он отказался прыгать», – пишет Dr Núria Querol MD.

В соверменном пятиборье победила британка Кейт Френч.

Серебро взяла Лаура Асадаускайте из Литвы, бронза – у венгерки Саролты Ковач.