Мотогонки
Гран-при Австрии

9-кратного чемпиона мира Росси чуть не убило на повороте двумя вылетевшими байками

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Авария на Гран-при Австрии MotoGP

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
10 минут назад

Находился в миллиметрах от смерти.

На Гран-при Австрии произошла серьезная авария.

За 20 кругов до финиша гонщик «Ямахи» Франко Морбиделли наехал на колесо выступающего за «Дукати» Йоанна Сарко. Это произошло при выходе из третьего поворота при примерной скорости 320 километров в час.

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Обоих спортсменов отбросило на гравий, но их мотоциклы продолжили движение. Байки улетели на трассу и едва не зацепили едущих впереди участников заезда.

Так обе машины последовательно чуть не врезались в девятикратного чемпиона мира в классе MotoGP Валентино Росси. Первый мотоцикл выскочил прямо перед итальянцем, а второй просвистел над головой Росси и даже облил его машинным маслом. Судьи тут же подняли красный флаг и приостановили гонку.

  • Морбиделли и Сарко обошлись без серьезных повреждений, но не продолжили заезд и не вернулись на трассу.
  • Валентино Росси занял пятое место, а победил пилот «Дукати» Андреа Довициозо.

Авария в стиле «Форсажа», после которой вы не будете подрезать на дорогах

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