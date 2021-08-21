Португальский гонщик Red Bull KTM Factory, выступающий в классе MotoGP, Мигель Оливейра в конце июля объявил, что женился на Андрее Пименте.

Пимента – его сводная сестра и дочь второй жены отца Мигеля, в прошлом профессионального мотогонщика. Оливейра скрывал отношения с Андреей на протяжении 11 лет и объявил, что сделал ей предложение в сентябре 2020-го. Спустя 10 месяцев сводные брат и сестра официально зарегистрировали отношения и сыграли свадьбу.

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В августе 2021-го Мигель написал в инстаграме, что Пимента ждет ребенка. «Наша жизнь будет проходить в особой компании. Работа, которая продлится на протяжении всего жизненного пути. С нетерпением жду с тобой встречи, любовь моя», – сообщил мотогонщик. На снимке жена Оливейры позирует с округлившимся животом.

Португалец отметил, что отец одобрил их с Андреей союз. «Счастлив, что сын сочетался браком с женщиной всей жизни», – цитирует Пауло Оливейру испанская газета Marca (цитата по Yahoo Sport Australia ).

Мигель Оливейра выступает в чемпионате мира в классе MotoGP с 2019 года. Он выиграл три гонки на этом уровне и завоевал один поул-позишн.

В сезоне MotoGP-2019 Оливейра стал 17-м в общем зачете, в 2020-м поднялся на девятое место, а в 2021-м идет восьмым.

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